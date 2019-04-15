14:05 15 апреля | Футбол — РПЛ

Александр Егоров пригласил Михаила Грушевского на семинар по правилам игры

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Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров пригласил болельщика ЦСКА Михаила Грушевского на семинар по правилам игры.

– Хочу обратиться к Михаилу Грушевскому. Он сказал, что ждет ответа Егорова. Я с уважением к нему отношусь, приглашаю его 18-го числа в 15.00 в РФС, там будет проходить семинар по правилам игры для команд, которые претендуют на выход в ФНЛ, лицензирование для команд. В ответ, может, пришлет билеты на свой концерт. Если у него этот день занят, проведу для него приватный урок. (Юлия Яковлева)

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