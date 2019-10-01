Александр Егоров объяснил, почему Вилков сам не увидел нарушения в эпизоде с голом Смолова

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему главный арбитр матча 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:0) не разобрался в эпизоде с голом Федора Смолова без помощи ВАР.

— Возможно, он был слишком близко. Мы даже с повтора не с первого раза увидели, что это нарушение, — сказал Егоров. — Я сам не видел. Возможно, арбитр находился чуть ближе, чем следовало. На картинке видно, что Вилков призывает игрока подниматься, то есть он не видел нарушения правил. Слава богу, что есть ВАР, который разобрался в ситуации.

В перерыве матча Смолов позволил себе резкие высказывания, комментируя отмененный гол. «Мы понимаем, что Федор погорячился. Тут нет темы для обсуждения. К судейству нужно относиться уважительно», — отметил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников. (Александр Рогулев)

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