Александр Егоров — об игре рукой защитника «Тамбова»: «Передайте общественности, что нужно было назначить пенальти»
20 августа 2019, 15:48
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с игрой рукой защитника «Тамбова» Седрика Гогуа в матче 6-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:2). По его словам, главный арбитр Николай Волошин допустил грубую ошибку.
— Гогуа выбил мяч рукой, но пенальти не назначил. Почему? — вопрос Егорову на пресс-конференции в Москве.
— Это ошибка, причем грубая. Передайте общественности, что нужно было назначить пенальти в том эпизоде. (Александр Рогулев)
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