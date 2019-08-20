РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Александр Егоров — об игре рукой защитника «Тамбова»: «Передайте общественности, что нужно было назначить пенальти»

20 августа 2019, 15:48
Теги:

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с игрой рукой защитника «Тамбова» Седрика Гогуа в матче 6-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:2). По его словам, главный арбитр Николай Волошин допустил грубую ошибку.

— Гогуа выбил мяч рукой, но пенальти не назначил. Почему? — вопрос Егорову на пресс-конференции в Москве.

— Это ошибка, причем грубая. Передайте общественности, что нужно было назначить пенальти в том эпизоде. (Александр Рогулев)

«Тамбов» — «Краснодар»: почему не назначен пенальти в пользу «быков»?

Тамбов — Краснодар

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир