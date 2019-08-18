Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ» отметил, что арбитр Алексей Матюнин в матче 6-го тура чемпионата России «Зенит» - «Ахмат» (0:0) принял правильное решение, когда удалил защитника гостей Ризвана Уциева в первом тайме и остановил быструю атаку хозяев.

— Момент с удалением Уциева? Этот момент был плохо виден по ТВ, — сказал Егоров. — Матюнин сразу дал сигнал, что это нарушение правил. Для меня — тоже. Это красная карточка, фол.

Видимо, свисток не был услышан. В тот момент, когда Азмун подхватил мяч, уже была остановка игры. Поэтому еще раз прозвучал свисток.

Возможно, что (потом судья) расслабился, так как одна команда осталась вдесятером. Затяжка игры, много фолов и карточек, все вылилось в такой матч.

По поручению Александра Дюкова для усиления конкуренции включим арбитров ФНЛ в список РПЛ. Ошибки допускают в простых ситуациях.

Дзюба разнес судей после матча «Зенит» — «Ахмат»