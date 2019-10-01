Александр Егоров: «На Оздоеве нужно было назначить пенальти»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с падением Магомеда Оздоева на 1-й минуте субботнего матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Хавбек гостей упал после столкновения с Гжегожем Крыховяком.

— Для меня это 11-метровый удар, для всего нашего департамента. С другой стороны, есть протокол вар, определенные процедуры. С позиции того, что мы увидели после игры, нужно было назначить 11-метровый, — сказал Егоров журналистам.

— Это самый сложный момент за все 26 матчей с использованием ВАР в России, — добавил руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин. — Понятие «явная и очевидная ошибка» может восприниматься разными людьми по своему и от этого данный термин является достаточно размытым. Даже если вас здесь спросить, то могут быть разные мнения. То, что это пенальти как правильное техническое решение, будет мало сомневающихся. Но то, насколько это все очевидно, вопросов будет чуть побольше. После тщательного анализа этой ситуации по видео в судейском департаменте пришли к следующему выводу: нам бы хотелось, что в подобной ситуации видеоассистенты вмешались бы. Но насколько это желание легитимно и соответствует интерпретации протокола ВАР, мы хотели бы обсудить с ИФАБ, соответствующее письмо им направлено. Хочется, чтобы со временем понимание единой трактовки «явная и очевидная ошибка» пришло к общему знаменателю в мировом судейском сообществе. (Александр Рогулев)