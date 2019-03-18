Александр Егоров: "Москалев должен был наказать "Спартак" пенальти за фол Кутепова на Дзюбе"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что судья Владимир Москалев ошибся, не назначив пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Зенитом" (1:1) за нарушение правил Ильей Кутеповым на Артеме Дзюбе.

Вот как в ходе матча эпизод разобрал эксперт "СЭ" в области судейства Александр Бобров:

"На 59-й минуте Москалев допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. Судья неверно оценил единоборство защитника красно-белых Ильи Кутепова с Артемом Дзюбой. Спартаковец поставил сопернику "шлагбаум", сделав движение правой ногой и сбив нападающего. Однако судья продолжил игру", – констатировал Бобров.

– Момент с борьбой Кутепова с Дзюбой – это пенальти. Конечно, пенальти. Потому что, скажем так по-простому, Кутепов выставил шпагу, а Дзюба пробросил мяч и через эту ногу упал, – сказал Егоров. – Я разговаривал после игры с Володей Москалевым, у него была нормальная позиция на поле, но, как он мне объяснил: "Увидел, что нога уже стояла на газоне, и Дзюба сам через нее упал". Мы в судейской после посмотрели повтор, и он сам убедился, что Кутепов нарушил правила.

К сожалению, были у Москалева ошибки и в игре между этими соперниками в первом круге (встреча закончилась со счетом 0:0, Москалев не назначил два пенальти и не удалил Рассказова. За это он получил неудовлетворительную оценку. – Прим. А.С.). Хотя и там были достаточно "открытые" моменты.

Нужно уметь принимать решения. Вот Виклков, к примеру, принял решение назначить пенальти в ворота "Краснодара" в матче с "Локомотивом" (0:1), оно было дискуссионным, а в итоге оказалось ошибочным.

Но у Володи (Москалева), к сожалению, в таких топовых матчах не получается принять такие важные решения. Хотя понятно, что игра такого уровня, такого накала требует от арбитра вот именно таких решений, потому что цена таких решений арбитров в подобных играх – очень-очень высока, это титулы, медали, еврокубки. Нужно быть готовым к этому и не ждать, когда будет пенальти на миллион процентов. Конечно, легко их принимать, когда мяч летит в пустые ворота, а игрок, условно, выбивает его рукой. Повторю еще раз свое мнение: Москалеву нужно принимать решения, это показала и первая, и вторая игра между "Спартаком" и "Зенитом".

– Вы говорили с ним на этот счет?

– Нет, пока мы не говорили. Такие вопросы не стоит задавать сразу после игры. Это я по себе знаю. Чтобы понять, что помешало ему принять решения, нужно чтобы он переспал с этими мыслями, а потом уже говорить. Иначе все может закончиться тем, что судья может загнаться до того, что ему и делать в профессии нечего.