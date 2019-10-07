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Александр Егоров: «Мешков верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара»

16:29
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (2:1) Виталий Мешков верно не назначил пенальти в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику «быков» Александра Мартыновича.

— Пенальти на Мартыновиче не было, это игровой эпизод, Мешков верно принял решение, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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