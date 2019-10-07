Александр Егоров: «Кукуян не назначил пенальти в ворота «Оренбурга». Юсупова надо было удалять сразу, а не показывать желтую карточку»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо» (2:0) не назначать пенальти в ворота москвичей на 5-й минуте встречи. В штрафной бело-голубых произошло столкновение между полузащитниками Георгием Зотовым («Оренбург») и Шарлем Каборе («Динамо»), в котором динамовец нанес оренбуржцу удар по ноге. Также Егоров прокомментировал удаление футболиста «Динамо» Артура Юсупова.

— Каборе в своей штрафной площади ударил игрока «Оренбурга» по ногам, но ошибка арбитра мне понятна: ноги были на весу, тяжело визуально сориентироваться, — сказал Егоров. — Арбитр Кукуян должен был назначать пенальти. К слову, еще один эпизод из матча: Юсупова должны были удалять прямой красной карточкой, а не показывать первую желтую. (Иван Торопцев)