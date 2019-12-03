Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча 18-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» (1:2) Сергея Карасева.

— Оба пенальти были назначены абсолютно верно, — сказал Егоров. — Хочу сказать, что Сергей Карасев провел отличный матч, это тот Карасев, которого мы желаем видеть всегда: предельно собранный, наш лидер, который судит топовые матчи. Он подошел к этой игре очень здорово, вышел и отработал с полной самоотдачей. (Иван Торопцев)

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