Александр Егоров: "Фол Денисова в матче с "Крыльями" зафиксирован ошибочно"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал удаление полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова в матче с "Крыльями Советов".

– Вели борьбу три игрока (сначала железнодорожник Игнатьев сфолил на самарце Антоне, в которого потом врезался Денисов. - Прим. "СЭ"), – сказал Егоров. – Арбитр оценивал стык Денисова с футболистом "Крыльев Советов". Если судья фиксировал фол, то должен был показать желтую карточку, потому что все происходило на большой скорости, шла перспективная атака. Другой вопрос, что в единоборстве Денисова с соперником, по нашему мнению, не нарушались правила. Поэтому фол определен ошибочно. (Александр Рогулев)