Александр Егоров: "Ездил на игру "Крыльев", потому что это моя работа"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал свою поездку на матч в Самару между "Крыльями Советов" и "Енисеем".

Напомним, что "Крылья" разгромили "Енисей" (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России. В игре, которую обслуживал Сергей Лапочкин, было назначено два пенальти в пользу хозяев.

– Почему вы лично приехали на матч "Крыльев"? Неужели арбитру ФИФА Лапочкину нужен контроль?

– Это игра была битвой за выживание. Я приехал туда только по своей работе, без всяких сторонних разговоров. Несмотря на то, что предыдущий матч вызывал кое-какие вопросы. Слежу за всеми арбитрами, не только за Лапочкиным. В четвертом голе допустил ошибку ассистент главного арбитра. Был сложный матч, сложные погодные условия, два пенальти. Я работой Сергея остался доволен.

– В целом судейством в этом туре довольны?

– Ключевые игры прошли без серьезных ошибок. У нас серьезный следующий тур, много интересных матчей.

– Карточка Зе Луиша в матче с "Динамо" не была лишней?

– Не могу сказать, Карточка была показана по правилам игры. Это проблема Зе Луиша, что он себя так повел. Если следовать правилам игры, то у нас игроков не останется. Нельзя подходить ко всем моментам формально. Нам бы хотелось избежать ситуаций, когда в течение одного тура одинаковые моменты трактовались бы по-разному. (Александр Рогулев)

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