15:05 1 апреля | Футбол — РПЛ

Александр Егоров: "Боккетти нужно было удалять"

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Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат""Спартак" (1:3).

– Насколько обоснованны претензии главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова по поводу судейства матча со "Спартаком"? Он в частности обвинил арбитра Сергея Лапочкина в непоследовательности…

– "Обвинил" – слишком громкое слово. Он высказал недовольство. Я соглашусь отчасти с Рахимовым. Там действительно возникла ситуация, когда арбитру следовало предъявить Боккетти вторую желтую карточку.

– То есть Боккетти, как и Семенова, нужно было удалять?

– Да. За вторую желтую карточку. Это мое мнение. (Виталий Айрапетов)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-egorov-bokketti-nuzhno-bylo-udalyat-za-vtoruyu-zheltuyu-kartochku-1529670/

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