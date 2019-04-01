Александр Егоров: "Боккетти нужно было удалять"

Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3).
– Насколько обоснованны претензии главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова по поводу судейства матча со "Спартаком"? Он в частности обвинил арбитра Сергея Лапочкина в непоследовательности…
– "Обвинил" – слишком громкое слово. Он высказал недовольство. Я соглашусь отчасти с Рахимовым. Там действительно возникла ситуация, когда арбитру следовало предъявить Боккетти вторую желтую карточку.
– То есть Боккетти, как и Семенова, нужно было удалять?
– Да. За вторую желтую карточку. Это мое мнение. (Виталий Айрапетов)
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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-egorov-bokketti-nuzhno-bylo-udalyat-za-vtoruyu-zheltuyu-kartochku-1529670/