Александр Егоров: «Арбитр уровня Сергея Иванова не имел права назначать такой пенальти в ворота «Тамбова»
1 октября 2019, 14:35
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал назначение пенальти в ворота «Тамбова» в матче 11-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:2).
— Арбитр такого уровня как Сергей Иванов не имеет права назначать такие пенальти. Там был фол в нападении, Канунников нарушал правила, — сказал Егоров журналистам.
Иванов назначил пенальти в ворота «Тамбова» на 71-й минуте матча 11-го тура чемпионата России с «Крылья Советов» (2:0). (Александр Рогулев)
Опрос
проголосовало: 828Все опросы
Кто забил лучший гол 11-го тура РПЛ-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи