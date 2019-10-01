Александр Егоров: «Арбитр уровня Сергея Иванова не имел права назначать такой пенальти в ворота «Тамбова»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал назначение пенальти в ворота «Тамбова» в матче 11-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:2).

— Арбитр такого уровня как Сергей Иванов не имеет права назначать такие пенальти. Там был фол в нападении, Канунников нарушал правила, — сказал Егоров журналистам.

Иванов назначил пенальти в ворота «Тамбова» на 71-й минуте матча 11-го тура чемпионата России с «Крылья Советов» (2:0). (Александр Рогулев)