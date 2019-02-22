Александр Дюков: "РФС должен сам привлекать источники финансирования"

Единственный кандидат на выборах президента РФС Александр Дюков в своем выступлении перед делегатами конференции РФС, в котором отметил, что сотрудничество с государством в плане финансирования российского футбола будет продолжено. Однако он отметил, что РФС должен и сам искать новых спонсоров.

– Мы понимаем, что в современных условиях наличие ресурсов также очень важно. В обеспечении финансирования играет поддержка государства. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжено, правительство продолжит вкладывать средства в поддержку наследия ЧМ и строительство новых объектов. Однако РФС должен и сам привлекать источники финансирования. Мы должны активнее работать над привлечением спонсоров, чтобы доходы РФС росли.

Высокая поддержка субъектов РФС имела для меня решающее значение. Мы должны следовать эволюционным путем развития. И добиваться целей, которые стоят перед нами. Ни один руководитель не достигнет результатов в одиночку. Хочу выразить признательность Мутко, которые сделал многое для развития футбола в нашей стране. (Александр Рогулев)

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