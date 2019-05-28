Александр Дюков: "Поддерживаем желание сохранить "Анжи"

Президент РФС Александр Дюков рассказал о перспективах существования "Анжи". Команда весь сезон имела серьезные финансовые трудности и, заняв предпоследнее место, вылетела в ФНЛ.

– Футбольный клуб "Анжи" покинул премьер-лигу. Насколько я знаю, руководство и владельцы хотели бы клуб сохранить. Считаю, это будет правильно. "Анжи" – важный и состоявшийся субъект отечественного футбола. Есть болельщики. Развитие футбола в Дагестане очень важно, ведь этот регион многое делает для развития детско-юношеского футбола. Желание сохранить "Анжи" мы поддерживаем. И сделаем все, в рамках регламента, чтобы клуб остался. (Дмитрий Зеленов)

Ранее "Анжи" не смог пройти процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в сезоне-2019/2020.

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