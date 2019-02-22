Александр Дюков – об объектах ЧМ-2018: "Наиболее правильным будет передача арен профессиональным футбольным клубам"

Президент РФС Александр Дюков отметил, что будет правильно передать объекты чемпионата мира-2018 футбольным клубам. Также руководитель заявил, что по дальнейшей судьбе "Лужников" на данный момент нет решения.

– Что будет со всеми объектами после ЧМ по футболу?

– В настоящий момент решение о передачи арен в ведение регионов, а дальше все будет зависит от того, как этими аренами распорядятся региональные власти. На мой взгляд, наиболее правильным будет передача арен профессиональным футбольным клубам. Практически невозможно будет обеспечить самоокупаемость арен. ОС своей стороны РФС и РПЛ сделает максимум возможного, чтобы помочь этим клубам обеспечить максимальную посещаемость и максимальные доходы. Есть лучшие практики, есть Казань, есть арена в Санкт-Петербурге. Перенимая этот опыт, стадионы за короткий период времени выйти на уровень самоокупаемость, а через некоторое время и начать зарабатывать.

– Что будет с "Лужниками"?

– "Лужники" та задача, которую нужно решать. С одной стороны, мы могли бы там проводить матчи сборной, но нет уверенности, что матч с Андоррой и Сан-Морино может собрать полные трибуны. Надо помнить о других аренах, построенных к ЧМ и помнить, что нам нужно развивать футбол в стране. Другие стадионы тоже нужно загружать. Задачи по "Лужникам" есть, и их надо решать совместно с мэрией Москвы. (Александр Рогулев)