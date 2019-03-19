Александр Дюков – о скандале с "Z+": "Надо иметь чувство меры"

Президент РФС Александр Дюков пока не посмотрел скандальный выпуск программы на онлайн-канале "Z+", но обязательно это сделает.

– Как вы отнеслись к ситуации, сложившейся вокруг зенитовского онлайн-канала "Z+"?

– Мне самому пока не удалось посмотреть эту программу. Я обязательно это сделаю. Знаю, что эта передача вызвала бурную реакцию и получила в основном негативные комментарии. Но для того, чтобы высказать свои суждения, я должен сам посмотреть эту программу. Мы понимаем, что все в этой жизни меняется. Клубы должны искать новый стиль коммуникации с болельщиками. Нужны эксперименты. Надо применять новые технологии, но это все должно происходить со вкусом. Надо иметь чувство меры.

"Зенит" в воскресенье запустил интерактивный канал "Z+", где в прямом эфире транслировался матч со "Спартаком", и пригласил на открытие многих медийных персонажей. Тем не менее запуск был сопровожден критикой в интернете из-за использования гостями ненормативной лексики в больших объемах. (Елена Григорьевская)