Александр Дюков – о системе осень-весна: "Не считаю, что решение, принятое в 2010 году, позволило изменить наш футбол"

Президент РФС Александр Дюков отметил, что решение о смене системы "осень-весна" на "весна-осень" должно приниматься совместно. Однако руководитель считает, что нынешняя система не принесла российскому футболу большой пользы.

– У вас есть позиция по возвращению на систему весна-осень?

– Было бы правильно создать рабочую группу по этому поводу. Я не считаю, что решение, принятое в 2010 году, позволило изменить наш футбол и повысить его уровень. Но и не создало непреодолимых сложных проблем, не был нанесен сильный урон. Из плюсов – то, что мы синхронизировали наши календари, для премьер-лиги это важно. С другой стороны, мы потеряли месяц теплого времени, когда можно было играть. Хотя если вспомнить 2010 год, то была страшная жара, и игроки теряли сознание во время матчей. Можно вернуться и обратно. Но я не собираюсь принимать валюнтарийские решения. Это должен быть консенсус.

Я знаю позицию клубов, которые играют в еврокубках, они будут категорически против. И клубы ФНЛ не видят особых проблем с осенью-весной. Я согласен с тем, что ПФЛ правильнее перевести в формат в весна-осень. Вопрос как это сделать. Если говорить о клубах, которые получают повышение, они смогут. Вопрос как быть с теми, кто покидают ФНЛ, они же должны несколько месяцев чем-то себя занимать. Многие команды на этом переходе мы можем просто потерять. Команда уходит в ПФЛ, и пропускает несколько месяцев. Я готов к обсуждению, но нам не нужны новые конфликты. Должна быть дискуссия, в рамках которой мы должны выбрать нужный формат (Александр Рогулев)