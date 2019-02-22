Александр Дюков – о развитии российского футбола: "Мы должны создавать шоу для привлечения массового зрителя"

Единственный кандидат на выборах президента РФС Александр Дюков в своем выступлении перед делегатами конференции РФС отметил, что работа организации должна быть современной, а РПЛ должна работать на привлечение болельщиков.

– О работе РФС во многом судят по успехам сборной и клубов. Возможно, это не всегда справедливо, влияние в этой области РФС небезграничное. Тем не менее, мы обязаны делать все. Наши клубы успешно выступают в Европе, однако очевидно, что нам нужно стабильная система развития профессионального футбола. Необходим рост экономического потенциала наших лиг, привлечение капитала. Мы должны создавать шоу для привлечения массового зрителя.

Очень важно, чтобы все уровни проф футбола были объединены целями. Тогда можно говорить о механизме финансовой солидарности. Если говорит о сборной, то сегодняшняя позиция в рейтинге ФИФА не может нас устраивать. Мы можем обсуждать принципы, но, смотря на них, мы должны стремиться войти в первую десятку футбольных стран мира. Уверен, что нам это по силам. Но это будет возможно только с работой.

Важным фактором достижения успеха является правильная организация футбола. Мы должны работать открыто и эффективно. На настоящий момент организационная структура РФС должна быть современной. Если мы хотим активной реализации стратегии-2030, мы должны уделять больше времени вопросам развития в регионах.

У нас в футболе нет надежного источника о развитии футбола в стране. Необходимо создание единой информационно-аналитической базы, которая могла объединить данные о наших игроков, судей, тренеров, инфраструктуры в единую систему. (Александр Рогулев)

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