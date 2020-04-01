Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выступил с заявлением в связи с приостановкой Тинькофф-чемпионата России и продлением карантина в европейском футболе из-за коронавируса.

«РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями, — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС. — На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня.

Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны.

Таким образом, с учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября.

Другая важная тема — контракты футболистов. Бюро РФС признает эпидемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством, соревнования приостановлены по независящим от кого-либо причинам, тут нет вины клубов или организаторов соревнований. Мы считаем, что с учетом этого фактора сторонам надо прийти к компромиссу. Есть примеры «Ювентуса», «Барселоны», «Спартака», где игроки и клубы договорились о существенном снижении зарплат за период без игр. Мы также ждем решения ФИФА по вопросам сроков сезона, трансферных окон и возможности продления контрактов игроков.

УЕФА также обсуждал с ассоциациями и финансовый фэйрплей. Футбол впервые столкнулся с такими проблемами. Какие потери понесет индустрия, пока не ясно. УЕФА, федерации будут стараться поддержать клубы, поэтому нельзя исключать пересмотра и правил фэйрплея. РФС свою работу тоже ведет, в частности, бюро приняло решение сдвинуть сроки лицензирования клубов, пойти еще на ряд уступок.

РФС также подготовил и предложения по поддержке клубов через облегчение налогового регулирования, создание условий для привлечения частного капитала. В ближайшее время собираемся обсудить их с правительством страны.

Мы очень ждем возвращения футбола. Приостановку соревнований наши болельщики восприняли достойно и сознательно. Мы видим вклад футбольного сообщества в борьбу с эпидемией: игроки и тренеры активно участвуют в информационных кампаниях в поддержку мер защиты от распространения вируса, ответственно тренируются, подавая пример своим болельщикам, как проводить время в самоизоляции. Футбол — главный вид спорта в мире. И первые сыгранные матчи станут символом того, что кризис преодолен".

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 885 687 человек, умерших — 44 216, выздоровевших — 185 477.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.