Александр Дюков – о молодежном первенстве: "Когда не ставятся задачи, это просто выкинутые деньги"

Президент РФС Александр Дюков отметил, что система молодежного чемпионата России требует изменений, так как клубы не преследуют в нем никаких целей. Также он поднял тему футбольного образования у молодых игроков.

– Было бы правильно переформатировать молодежное первенство. Кто-то играет с ребятами более взрослыми, кто-то использует соревнования для восстановления игроков. Кто-то просто ничего не ждет. Когда не ставятся задачи, это просто выкинутые деньги. Правильно проводить первенство России среди юношей по круговой системе, как это делается ФНЛ. Конечно, это все не решит, но даст возможность оставить в футболе ребят.

Окончательной идеей является продление футбольного образования до 21 года. Если заключить соглашения с ВУЗами, то оно позволит нам это реализовать и не терять многих молодых футболистов. Пример того же Кузяева. Он закончил академию в 17 лет, был способный паренек, но один из ряда. Конечно, он не был готов для первой команды. Он мог закончить с футболом, но ему повезло. За счет папы был Петрозаводск, Нижнекамск, и только спустя годы он раскрылся и превратился в игрока национальной сборных. Сколько Далеров Кузяевых без папы-тренера, которые принимают решение заканчивать. Можно этот список продолжать. Есть Сутормин, есть другие примеры. (Александр Рогулев)