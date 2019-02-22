Александр Дюков: "Нужно правильно воспользоваться импульсом ЧМ-2018"

Кандидат на должность президента РФС Александр Дюков заявил, что организации необходимо правильно воспользоваться импульсом чемпионата мира по футболу 2018 года.

– Сегодня очень важно правильно воспользоваться импульсом чемпионата мира, принять эффективные решения для дальнейшего развития футбола в нашей стране. И это – задача РФС. Я выдвинул свою кандидатуру на должность президента РФС, понимая высокую ответственность и значимость тех решений, которые предстоит принимать на этом посту, – приводятся слова Дюкова в буклете на конференции РФС.

Созидать и добиваться заметных позитивных изменений – это те цели, которые я всегда ставлю перед собой. С ними же я иду на выборы президента РФС. Но ни один руководитель, каким бы эффективным он ни был, не способен добиться высоких результатов в одиночку. Любая победа всегда является заслугой команды – как и в футболе. И каждый из вас является игроком большой команды РФС. Верю, что только вместе мы смоем создать новые возможности для системного развития российского футбола. Наша игра – на победу! (Александр Рогулев)

Выборы президента РФС. Как это будет