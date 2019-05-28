Александр Дюков не видит проблемы в разрешении продажи пива на стадионах

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном разрешении продажи и рекламы пива во время футбольных матчей.

– Дискуссия о пиве продолжается. Даже президент России об этом говорил, однако воз по сути и ныне там.

– Решение принимают законодатели. Что касается моего отношения, то вы его знаете – мы не видим никакой проблемы в разрешении продаже пива и в рекламе пива на стадионах. Безусловно, в этом будет больше пользы для нашего футбола, так как это важный источник дохода. Как для лиг, так и для клубов. Есть ряд инициативных групп, которые работают над получением законодательного разрешения. Дальше давайте следить. На мой взгляд, это одно из решений в рамках реализации программы наследия ЧМ-2018.

У нас есть прекрасные стадионы, которые должны быть заполнены и стать центрами притяжения. В Европе продажа пива на стадионах не приводит к росту потребления пива в отдельном взятом регионе. Люди приходят, выпивают кружку-другую – то же, что они бы выпили и в другом месте. Я сам видел, как болельщики собираются за несколько часов до игры, обсуждают какие-то вопросы, выпивают по кружке, после матча тоже остаются, не торопятся домой. Во время ЧМ-2018 мы не имели никаких проблем, хотя пиво продавалось. Я не агитирую за потребление алкогольных напитков.

Но выпить в выходной день одну-две кружки пива? Почему нет. Ничего страшного в этом не вижу. Сейчас болельщики приходят к самому началу матча, потому что собираются за кружкой пива в других местах – в кафе или парках. То же самое и после матча. Почему бы не потреблять эти кружки на стадионе? Решение этой проблемы, несомненно, поможет заполнить арены. (Дмитрий Зеленов)

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