Александр Дюков: «Надеюсь, Кокорин и Мамаев вернутся в большой футбол»
11:30
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал будущее Александра Кокорина и Павла Мамаева после их выхода на свободу.
— Мое ожидание: я бы хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол. Надеюсь, они смогут это сделать, — сказал Дюков. (Александр Рогулев)
В пятницу Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении двух спортсменов, осужденных за драки в Москве в 2018 году. Кокорин и Мамаев выйдут на свободу по УДО на следующей неделе — во вторник, 17 сентября.
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
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