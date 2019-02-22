Александр Дюков: "На первом этапе придется уделять больше времени, чем уделял "Зениту"

Президент РФС Александр Дюков отметил, что в ближайшее время покинет пост в "Газпром-нефти", чтобы больше уделять времени российскому футболу.

– Первые шаги были уже сделаны. Только что состоялось заседание исполкома. Были приняты определенные решения. Какие дальше решения будут приниматься – это вопрос к организационной структуре. В том числе и кадровые вопросы. И вопросы по составу комитета и комиссий при исполкоме. Важный вопрос – вопрос бюджета. На этого год формирование его доходной части, которое предполагает работу со спонсорами.

Необходимо приступать к реализации решений по развитию футбола, о чем я коротко сказал во время выступления конференции. То есть количество вопросов и перечень решений значительный. Я могу продолжать это дальше, просто это займет время. Но у меня есть ясное понимание последующих шагов.

– Не повлияет ли ваша работа в "Газпром-нефти"?

– Приятно, что вы переживаете за "Газпром-нефть", рекомендую обратить внимание на акции этой компании. Прошлый год был успешный по многим показателям. Повлияет ли это? Нет. Компания останется развивающейся. Что касается времени, то был клуб "Зенит". Сегодня я собираюсь покинуть пост председателя совета директоров. Это означает, что то время, которое я уделял "Зениту" буду уделять РФС. На первом этапе придется уделять больше времени, чем уделял "Зениту". Не сомневаюсь, что найду дополнительный ресурс времени, чтобы справиться с задачами, которые стоят перед РФС. (Александр Рогулев)