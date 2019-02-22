Александр Дюков: "Кто предложит лучшие условия, тот и станет партнером РФС"

Президент РФС Александр Дюков – о возможном партнерстве "Газпром-нефти" и футбольного союза. По словам руководителя, компания может провести тендер на лучшие условия.

– "Газпром-нефть" станет спонсором РФС?

– Если говорить о компании и спонсорстве, то мы являемся сенсором нескольких спортивных клубов и многое делает по поддержке любительского и массового спорта. И подход этот прагматичный, я бы не назвал его циничным. С тем же "Зенитом" мы видим реальную отдачу от использования этих инструментом. Если посмотреть ежесуточную прокачку. То мы значительно опережаем наших конкурентов. В первую очередь за счет эффективного использования.

Мы будем смотреть, что нам предложит РФС. Это требует изучения. Теоретически "Газром-нефть" может стать топливным партнером или по производству масел. Но если мы будем предлагать такое спонсорство, то это будет тендер. Кто предложит лучшие условия, тот и станет партнером. Тут многое будет связано с РФС. Просто продавать рекламные площади мало. Нужно давать такие проекты, которые зацепят потребителя услуг.

Безусловно, тут будет конфликт интересов. Поэтому оно будет приниматься без моего участия. (Александр Рогулев)