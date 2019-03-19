Александр Дюков: "Комитет по этике даст оценку некорректным словам Погребняка"

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу слов Павла Погребняка о темнокожих игроках в сборной России.

Ранее 35-летний нападающий "Урала" заявил, что ему смешно, когда за российскую национальную команду играют темнокожие футболисты.

– Высказывание Павла получилось явно некорректным. РФС не приемлет проявление расизма в любых формах. Честно скажу, было неожиданно услышать это высказывание от Павла, поскольку знаю его давно, и никогда не замечал, что он разделает какие-то расистские убеждения. В этой ситуации надо разобраться и в ближайшее время комитет по этике проведет эту работу и даст оценку данному высказыванию.

– С Павлом говорили на эту тему?

– Нет. (Елена Григорьевская)