Александр Дюков: "Кокорин и Мамаев совершили проступок и должны были понести наказание"

Президент РФС Александр Дюков надеется, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев смогут найти в себе силы вернуться в футбол.

Футболисты за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года были приговорены к заключению в колонии общего режима: Кокорин – на 1 год и 6 месяцев, Мамаев – на 1 год и 5 месяцев.

– Воздержусь от комментариев по приговору, поскольку не являюсь экспертом в уголовном судопроизводстве, – сказал Дюков. – Они совершили проступок и должны были понести наказание. Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол. Эта история является поучительным примером для всех, в том числе и для молодых спортсменов, напоминанием о том, как важно бережно относиться к данному тебе таланту. Надо осознавать, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда. (Илья Андреев)