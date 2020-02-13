Александр Дюков: «Хотим увеличить призовой фонд Кубка России»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил журналистам подробности реформы Кубка России, принятой сегодня на заседании исполкома РФС.

— Информация, каким будет формат Кубка России уже есть в открытом доступе, — подчеркнул Дюков. — Принципиальные отличия — проведение группового этапа. В 10 групп войдут по одной команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ — ее представитель проведет все матчи дома. Клубы, которые играют в еврокубках стартуют с 1/8 финала. Трудно предложить формат, который устроит всех. Мы пытаемся решить задачу продвижения футбола в регионах.

Многие клубы РПЛ проводят не так много официальных матчей в ходе сезона, и благодаря новой структуре Кубка их количество увеличивается на два. Создается важный прецедент — теперь мы можем проводить кубковые встречи в дни матчей Лиги чемпионов. Михаил Гершкович (член исполка РФС, председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу» — Прим. Е.Б.) предлагал использовать все «окна», и проводить на групповом этапе не по две, а по шесть игр, но это радикальное предложение не поддержали. В будущем сможем увеличить число матчей.

Должна вырасти коммерческая привлекательность турнира — и это повысит интерес для спонсоров. Скоро у нас заканчивается спонсорский контракт, и, надеемся, что следующий будет более весомым, благодаря чему мы увеличили призовой фонд. (Евгений Белоусов)