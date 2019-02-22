Александр Дюков: "Брать и копировать у иностранных федераций неправильно"

Президент РФС Александр Дюков рассказал о том, на какие иностранные федерации собирается ориентироваться на новой должности.

– В принципе, у каждой страны свои условия. Традиции, климат и так далее. Простое копирование не является эффективным. "Газпром-нефть" на данный момент ничем не уступает ведущим нефтеным компаниями. Мы его создавали и развивали не ориентируяся на "Шелл" или "БиПи". Мы создавали компанию, способную конкурировать с мировыми мэйджорами. У нас очень неплохо в футболе, многие могут нам позавидовать. Нам нужны изменения, но, поверьте, не будет никакого копирования. Лучшую практику будем использовать, но брать и копировать было бы неправильно. У каждой страны есть своя специфика. Если взять немецкий союз, какое-то время назад они привлекли испанцев в помощь в развитии детского-юношеского футбола, и они в какой-то момент поняли, что теряют свою идентичность, – сказал Дюков. (Александр Рогулев)

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