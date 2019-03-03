Александр Беленов: "От лица всей команды могу только извиниться перед фанатами"

Голкипер "Уфы" Александр Беленов после поражения в матче 18-го тура премьер-лиги против "Динамо" (1:2) заявил, что хочет извиниться за игру своей команды. Он также добавил, что футболисты "горожан" приложат все усилия, чтобы выбраться из тяжелой ситуации.

- Спасибо людям, которые пришли в такую погоду поддержать нас, - сказал Беленов в интервью клубной пресс-службе. - От лица всей команды могу только извиниться за все, что происходило на поле. Мои спасения? Если до меня мячи долетали, значит, уже плохо играли. Надеюсь, получится выбраться из тяжелой ситуации. Приложим все усилия.

"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.

Все о чемпионате России - здесь