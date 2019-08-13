Александр Беленов: "Не оказался в "Зените" благодаря непорядочности людей, с которыми раньше работал"

Голкипер "Уфы" Александр Беленов признался, что мог оказаться в "Зените", но впоследствии в питерский клуб перешел Андрей Лунев.

– Я мог там оказаться и, наверное, не оказался благодаря непорядочности людей, с которыми раньше работал, – цитирует ProSportStory Беленова. – Я с Андреем тоже по этому поводу разговаривал, наверное, получилось так, как суждено было. Поэтому Андрей там стал чемпионом, его с этим поздравляю. Никакой зависти и злобы не может быть, потому что занимаюсь своим любимым делом и играю постоянно, у меня нет травм, я в хорошем городе, поэтому никаких вопросов, все отлично.

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