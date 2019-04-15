Александр Беленов: "Надеюсь, "Уфа" потихоньку выправит ситуацию в турнирной таблице"

Голкипер "Уфы" Александр Беленов заявил, что его команда постарается выправить ситуацию в турнирной таблице. Он также добавил, что целью всех игроков "горожан" является сохранение места в премьер-лиге.

- Положение такое, конечно, давит. И давно, - приводит слова Беленова bashinform.ru. - Где-то суета присутствует, кто-то боится на себя взять инициативу, в атаке больше, наверное. Надеюсь, что последние игры добавят нам позитива и мы потихоньку выправим ситуацию. Тем более последние матчи показывают, что у всех можно забирать очки, поэтому будем стараться это делать.

Моя главная профессиональная цель на данный момент? Чтобы "Уфа" не вылетела из РПЛ. И она не только моя, но и всей команды, руководства. И показывать хорошую игру и выручать партнеров.

В текущем сезоне Беленов провел 28 матчей за "Уфу", в которых пропустил 29 голов. "Горожане" занимают 14-е место в премьер-лиге, имея в активе 21 очко.

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