Александр Анюков: "Если это мой прощальный матч, то рад уйти чемпионом"

Капитан "Зенита" Александр Анюков поделился впечатлениями от игры после заключительного матча чемпионата России против "Енисея" (4:1). Анюков отметил, что вопрос с его будущим не решен, но он планировал завершить карьеру после этого сезона

- Александр, это был прощальный матч?

- Все вопросы к руководству. Мне сказали провести прощальный матч и я его провёл.

- Вы снова выиграли золотые медали с "Зенитом" – что чувствуете?

- Выиграли, это самое главное, стали чемпионами. Очень приятно. Еще раз всех с победой.

- Давайте вернемся к предыдущему вопросу – это ваш последний матч?

- Давайте не будем. Спрашивайте руководство.

- Остались силы на чемпионский парад?

- Эмоции вышли по ходу чемпионата, очень много эмоций. Хотел бы сказать отдельное спасибо главному тренеру, Сергею Богдановичу, за то, что доверил мне ту роль, которую я сыграл. Если сложится так, что это был мой последний матч, я рад уйти чемпионом.

- Что чувствовали когда вас подбрасывали?

- Только хорошие эмоции, это очень приятно. В принципе после этого сезона я планировал закончить изначально (Артем Рябовол)