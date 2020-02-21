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Алекс Крал: «Заплаченные миллионы на меня не давят»

13:00
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, как относится к собственной трансферной стоимости. Российский клуб приобрел 21-летнего чеха у «Славии» за 12 миллионов евро.

12 миллионов — с одной стороны, это действительно большая сумма, с другой — вопрос взаимоотношений двух клубов, — цитирует Крала RT. — Да, для чешской лиги это серьезные деньги, но для меня это неважно. Куда важнее, как я выступаю и какой уровень игры показываю. А все эти миллионы на меня не давят.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/719886-kral-spartak-milliony-davlenie

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