Алекс Крал: «В «Славии» меня называли «кролик»
28 сентября 2019, 13:05
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью клубном пресс-службе рассказал, какое прозвище у него было в «Славии».
— В «Славии» вас называли Кралик. В «Спартаке» прозвище уже появилось?
— Тут я хотел бы внести ясность. «Крал» в чешском языке означает «король», а вот «кралик» — это кролик. Так что прозвище не очень-то уважительное.?(смеется) Здесь все зовут меня просто Алекс, и меня это устраивает.
— Еще в «Славии» вы выбрали 33-й номер, после чего сохранили его в «Спартаке». Почему?
— В детстве играл под 13-м номером. Но когда вернулся в «Славию» из «Теплице», он оказался занят, и тогда я взял 33-й. Уже привык, он мне нравится.
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