Алекс Крал: «В первом тайме «Спартак» много терял мячи»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал итог матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1). По словам чеха, красно-белые слабо провели первую половину встречи.

— В первом тайме мы много теряли мячи, много проигрывали, — сказал Крал в эфире «Матч премьер». — Во втором они получили красную карточку, отошли назад и надеялись на контратаки. У нас были моменты, но мы не смогли забить.

Мы изменили схему, потому что они играли в два нападающих. Мы хотели удивить их сменой формации. Свою роль сыграло и то, что они остались вдесятером, нам было проще атаковать.