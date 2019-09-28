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Алекс Крал: «Уже два или три года слушаю русский рэп»

28 сентября 2019, 13:10
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью клубном пресс-службе рассказал о своих предпочтениях в музыке.

— Есть те, кто критикует вас за переезд в Россию. Мол, «Славия» играет с такими грандами, а парень променял Лигу чемпионов на выгодный контракт. Что можете ответить скептикам?

— Я принял трудное, но продуманное решение. Смотрю не только в завтрашний день, а гораздо дальше. Да, сейчас я остался без Лиги чемпионов, но в целом поднялся на новый уровень. Уверен в этом. «Спартак» — большой клуб. И если я проявлю себя здесь, это станет отличным фундаментом, чтобы двигаться дальше. Сейчас для меня очень важно освоиться в команде, заслужить свое место на поле. Критики могут говорить все, что им хочется. Но для меня важнее мнения семьи, друзей, тренеров и всех тех, кто был со мной на протяжении карьеры.

— Как проводите свободное время?

— Очень люблю музыку. Так совпало, что уже 2 или 3 года слушаю русский рэп. Многих слов не понимаю, но мне нравится, как звучит русский язык.

— Кого именно слушаете?

— MiyaGi, StaFFорд63, Миша Koff, Нурминский. А еще ребята в команде советуют послушать L-One. Говорят, он в полном порядке. Еще обожаю скорость. До того, как меня отдали в футбол, ходил на картинг и мечтал стать гонщиком «Формулы-1». В итоге перешел в футбол, но страсть к машинам осталась.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-09-28-aleks_kralseychas_ya_ostalsya_bez_ligi_chempionov_zato_spartak_sdelayet_menya_silneye/

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