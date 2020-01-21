Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью «СЭ» рассказал, сложно ли ему дается первый сбор. Он пополнил состав московского клуба летом 2019 года.

— Физически — нет, — отметил чех. — В Чехии много внимания уделяется физике и скорости. Говоря проще, чешский чемпионат — это сплошной бег. «Славия» всегда демонстрировала лучшие показатели по километражу и количеству спринтов. И даже в Лиге чемпионов это показала. По-моему моя бывшая команда перебегала и «Боруссию», и «Интер».

— Слушайте, ну в таком случае, вам было просто адаптироваться к российскому чемпионату.

— Много общего в плане прессинга, единоборств, плотности. Но средний уровень футболистов в России, конечно, выше. И техническая подготовка команд тоже. Для меня трансфер в «Спартак» — это переход на новый уровень.