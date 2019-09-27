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Алекс Крал: «Спартак» — самый успешный клуб России. Наша задача — продолжать эти традиции»

27 сентября 2019, 21:56
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о своих задачах в столичном клубе. Хавбек присоединился к красно-белым минувшим летом.

- «Спартак» — исторически самый успешный клуб России, а наша задача — продолжать эти победные традиции. Каждый игрок должен понимать, что выступать за такую команду — огромная честь, — приводит официальный Twitter «Спартака» слова Крала.

Крал провел 3 матча за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcsm_official/status/1177656566515937280

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