Алекс Крал: «Спартак» — самый успешный клуб России. Наша задача — продолжать эти традиции»
27 сентября 2019, 21:56
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о своих задачах в столичном клубе. Хавбек присоединился к красно-белым минувшим летом.
- «Спартак» — исторически самый успешный клуб России, а наша задача — продолжать эти победные традиции. Каждый игрок должен понимать, что выступать за такую команду — огромная честь, — приводит официальный Twitter «Спартака» слова Крала.
?? Завтра опубликуем большое интервью Алекса клубной пресс-службе! Не пропустите ?#Спартак #силавединстве #Крал pic.twitter.com/GbzMCBbvpX— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 27, 2019
Крал провел 3 матча за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация
https://twitter.com/fcsm_official/status/1177656566515937280