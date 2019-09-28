Алекс Крал: «Сейчас я остался без Лиги чемпионов, но в целом поднялся на новый уровень»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью клубной пресс-службе ответил людям, которые критикуют его за переход из «Славии».

— Есть те, кто критикует вас за переезд в Россию. Мол, «Славия» играет с такими грандами, а парень променял Лигу чемпионов на выгодный контракт. Что можете ответить скептикам?

— Я принял трудное, но продуманное решение. Смотрю не только в завтрашний день, а гораздо дальше. Да, сейчас я остался без Лиги чемпионов, но в целом поднялся на новый уровень. Уверен в этом. «Спартак» — большой клуб. И если я проявлю себя здесь, это станет отличным фундаментом, чтобы двигаться дальше. Сейчас для меня очень важно освоиться в команде, заслужить свое место на поле. Критики могут говорить все, что им хочется. Но для меня важнее мнения семьи, друзей, тренеров и всех тех, кто был со мной на протяжении карьеры.

— Что знали о российской лиге до перехода в «Спартак»?

— Что это шестая по силе футбольная лига Европы. И что «Спартак» — самый титулованный клуб страны. Плюс общался с чешскими игроками, которые играли в России раньше: Любош Калоуда выступал за ЦСКА, а Марек Сухи провел четыре сезона в «Спартаке». Оба сказали мне, что футбол в чемпионате России высокого качества, и одобрили мой выбор.