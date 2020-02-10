Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился мнением о новичке команды Александре Соболеве. Он перешел на правах аренды из «Крыльев Советов».

— Думаю, у нас раньше не было нападающего такого плана в команде, — цитируют Крала «Известия». — Он высокий форвард, и это разнообразило нашу атаку. В игре против «Партизана» Александр забил первый гол за «Спартак» — это здорово, и мы рады за него. Надеюсь, он поможет нам в нынешнем сезоне.