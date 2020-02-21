Алекс Крал: «Из России куда проще сделать следующий шаг»

Полузащитник Алекс Крал объяснил, почему решил перейти в «Спартак» летом прошлого года из чешской «Славии».

— РПЛ еще недавно занимала шестую строчку в рейтинге УЕФА, это хороший чемпионат, — цитирует Крала RT. — Из России куда проще сделать следующий шаг. Кроме того, я перешел не куда-то, а в «Спартак» — самый большой клуб в вашей стране. О нем знают во всем мире. Также меня заинтересовал проект, который строят здесь. Красно-белые решили создавать новую команду с молодыми футболистами. Я молодой, и для меня важно получать много практики. Переезжая в Москву, понимал, что здесь получу ее.

21-летний чех заключил со «Спартаком» контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.