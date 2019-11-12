Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, как относится к интересу со стороны английских клубов. Москвичи купили чеха у «Славии» за 12 миллионов евро в летнее трансферное окно.

— АПЛ — моя мечта, — цитирует Крала iSport.cz. — Нужно быть готовым к такому уровню. Хочу сразу заиграть в основе, а не сидеть в запасе. До лета я не могу перейти, так как у меня в этом году было два трансфера. Пока идет речь лишь об интересе, не придаю значения. Сосредоточен на выступлениях за «Спартак». Не хочу отвлекаться.

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