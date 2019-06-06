Алекперов считает нормальным, что "Спартак" не стал чемпионом

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов считает нормальным то, что "Спартак" не смог стать чемпионом России в сезоне-2018/19. Красно-белые заняли в РПЛ пятое место, набрав 49 очков. "Лукойл" с 2000 года является титульным спонсором команды.

- Ни одна команда не может год за годом становиться чемпионом. Это нормально, - цитирует ТАСС Алекперова. - Сейчас идут кадровые обновления. Я уверен, "Спартак" - сильная команда, которая в будущем обязана быть чемпионом.