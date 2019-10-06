Алекандр Коломейцев: «После матча с «Арсеналом» есть усталость и опустошение»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев после победы над «Арсеналом» в матче 12-го тура премьер-лиги (2:1) отметил, что второй тайм получился тяжелым из-за того, что пришлось много сил тратить на оборону.

— Какие впечатления от игры?

— Положительные, потому что выиграли. Но матч был очень тяжелый. Поэтому есть большая усталость и опустошение.

— У вас в каждом тайме было по опасному моменту, когда вы били по воротам. Но удары в створ ворот пока не идут. Почему?

— В первом тайме не было моментов, а во втором было два. Так получилось. Была концовка второго тайма, накопилась усталость.

— Насколько травма Смолова сказалась на игре?

— Не знаю, но мы немного перестроились. Алексей (Миранчук — Прим. «СЭ») — игрок такого же уровня. Никаких проблем не было.

— Про Смолова вам что-то известно?

— Нет. Далеко идущих выводов пока не делаем. Он пройдет обследование, и только после этого что-то будет известно.

— Вы сказали, что был сложный матч. Это «Арсенал» хорошо играл или погода сказалась?

— Наверное, все вместе. Первый тайм был хороший, мы владели преимуществом. А вот второй тайм получился тяжелым. Играли уже по счету, больше от обороны. Тратили много сил на оборонительные действия. Мяч не держали, убегали в атаку, но быстро возвращались обратно. (Елена Григорьевская)

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