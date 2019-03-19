Алдонин намерен сам воспитывать дочь после смерти Юлии Началовой

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, который в настоящее время работает в "Волге", рассказал, с кем будет жить его дочь Вера после смерти ее матери Юлии Началовой. По информации woman.ru, футболист заявил о желании оставить ребенка от первого брака у себя.

Ранее о своем желании удочерить девочку сообщила Юлия, вдова Александра Абдулова. По ее словам, она дружила с Началовой, а их дочери тесно общались между собой. Поэтому девочке было бы комфортно жить с ней.

Однако Алдонин заявил, что никакие варианты опеки над ребенком не рассматривает и будет воспитывать дочь сам.