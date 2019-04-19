Алана Мамаева: "У меня с Павлом будет свидание в среду. Звонки вот разрешили"

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана в беседе с корреспондентом "СЭ" рассказала о том, что встретится с мужем в среду, 24 апреля. 30-летний футболист содержится в СИЗО "Бутырка".

Напомним, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

– Прокомментируйте заседание, вы нечасто здесь бываете?

– В смысле нечасто бываю на заседаниях?

– Как сегодня прошел процесс по вашему мнению?

– В смысле как прошел? Как обычно. Я не могу оценивать. Это будет делать судья. Я присутствую и поддерживаю своего мужа.

– Как он себя чувствует, в каком он состоянии?

– Как вы думаете? Конечно, ему сложно. Такие вопросы задаете. Ребята рано встают, поздно возвращаются обратно. Раньше всех нас они приходят в суд. Видно по ним, что они очень уставшие.

– Вы с Павлом часто созвониваетесь?

– У меня свидание будет в среду, нам разрешили производить звонки. Поэтому все нормально.

– То, что включили программу Первого канала с критическим высказываниями в адрес парней, это была психологической атакой?

– Случайно получилось. Им нужно было видео из этой программы посмотреть. Не думаю,с то они специально это поставили. (Арман Мкртчян)

Суд Кокорина и Мамаева. Live!