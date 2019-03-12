Алана Мамаева рассказала, как ее муж занимается в СИЗО

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана рассказала, что встретилась со своим мужем в СИЗО. По ее словам, у футболиста отличное настроение и хорошая физическая форма.

Напомним, что Мамаев с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким находятся под стражей в "Бутырке" с октября 2018 за участие в драке в центре Москвы. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

– Сегодня была у него. Рада была встретиться, потому что давно меня не было, – приводит 360 слова Аланы Мамаевой. – Он в отличной форме. Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15-20 километров. Настроение отличное.

Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании… счастья. Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет.

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