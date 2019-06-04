Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе

Жена хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Алана прошла на полиграфе проверку из-за ролика, на котором она требует у оператора наркотики, информирует Рен-ТВ.

По данным источника, Мамаева на детекторе лжи заявила, что не употребляла наркотические средства в день записи этих скандальных кадров. Она хотела доказать, что видео постановочное.

– У меня нет объективных оснований полагать, что на мои вопросы Алана Мамаева солгала. Но есть дополнение: эмоциональный фон и состояние самой опрашиваемой в момент прохождения исследования было нестабильным, – приводит РЕН-ТВ слова полиграфолога.

Напомним, что Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин продолжают находиться в тюрьме. Они взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста "Зенита" к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а игрока "быков" – к полутора годам.

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